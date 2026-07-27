Egresada UDLAP gana Premio de Arquitectura Puebla Capital 2026

La egresada de Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Jessica Lisbeth Aguilar Calvillo, recibió el primer lugar en la categoría Trayectoria Académica Estudiantil del Premio de Arquitectura Puebla Capital Francisco Becerra 2026, otorgado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

Este premio, en su primera edición, reconoce a quienes contribuyen al desarrollo de la arquitectura en el municipio de Puebla; por otra parte, específicamente la categoría Trayectoria Académica Estudiantil, distingue a quienes destacan por su excelencia académica, liderazgo y participación en actividades extracurriculares, cualidades que Jessica Lisbeth Aguilar Calvillo desarrolló durante sus años formativos en la UDLAP.

“Es una satisfacción muy grande haber obtenido este premio porque refleja todo el compromiso, la disciplina y el esfuerzo que dediqué durante la carrera. Recibir un reconocimiento de esta magnitud me llena de felicidad, pero también confirma que todo el trabajo realizado ha valido la pena”, afirmó la recién egresada de la UDLAP.

Trayectoria profesional

El trabajo y talento de Jessica Lisbeth Aguilar la han llevado a obtener distintos logros durante su etapa universitaria; por ejemplo, en 2023 obtuvo una mención honorífica en la XV Bienal de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Puebla, en la categoría de render conceptual futurista con el proyecto Torre Coxtal. La vida perfecta del mañana, propuesta con la que exploró la integración de la inteligencia artificial en los procesos de diseño e investigación arquitectónica.

A esta experiencia se suma su participación en el Youth Jamboree Madrid 2025, donde obtuvo el tercer lugar con el proyecto de intervención urbana Tejido Latente, así como su colaboración como coautora en investigaciones presentadas en congresos internacionales como el AIET 2026, en Zagreb, Croacia, con el trabajo Design-Based Research for Intelligent Design Systems. Integrating AI in Architectural Workflow, y el IASS Annual Symposium 2025, realizado en Ciudad de México, con la ponencia Fragments, Forces, and Forms: Günter Günschel as Forerunner of Experimental Design Culture.

“Todos esos proyectos fueron construyendo mi perfil como estudiante y gracias a ello llegué a este momento”, expresó Jessica Aguilar, quien también destacó la importancia que tuvo el Programa de Honores de la UDLAP en su formación, al permitirle desarrollar sus competencias profesionales y ampliar su participación en proyectos académicos.

Formación de excelencia

Jessica Lisbeth Aguilar Calvillo destacó que la formación recibida en la UDLAP fue determinante para alcanzar este reconocimiento, pues le permitió desarrollar hábitos y habilidades que hoy considera fundamentales en su desarrollo profesional. “Aquí adquirí compromiso, disciplina y la capacidad de organizar mis tiempos. Eso me permitió concluir todos mis proyectos y comprender que, si me propongo un objetivo, puedo alcanzarlo”, señaló.

Finalmente, cabe comentar que Jessica Lisbeth Aguilar Calvillo se suma a la comunidad de egresados de la UDLAP que destacan por su preparación y trayectoria, llevando a nuevos escenarios los conocimientos, habilidades y experiencias adquiridas durante su formación universitaria. Si al igual que Jessica decides estudiar arquitectura en la UDLAP, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Arquitectura.

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