Sylvia Schmelkes brinda conferencia en la IBERO Puebla

En el marco del 2.º Congreso Internacional de Educación, Innovación y Resiliencia CREAR, la IBERO Puebla contó con la participación de la Dra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle, reconocida investigadora y referente nacional en temas de calidad educativa, quien impartió la conferencia magistral “Innovar para resistir y educar para transformar”.

Durante su exposición, la Dra. Schmelkes señaló que los desafíos actuales exigen repensar el papel de la educación ante un contexto global marcado por la complejidad, la incertidumbre, los rápidos avances tecnológicos, la desigualdad social, el deterioro ambiental y el incremento de conflictos armados.

Frente a esta realidad, afirmó que resistir y ser resilientes implica “comprender nuestro tiempo y lugar”, especialmente en países como México, donde persisten problemas estructurales como la violencia, el racismo, la migración forzada y la polarización.

Educar para transformar, no para conservar

La ponente explicó que la educación enfrenta dos caminos: conservar las desigualdades o transformar la realidad social. Una educación transformadora, indicó Sylvia Schmelkes, debe garantizar el derecho efectivo a una educación de calidad, entendida como pertinente, relevante, equitativa, eficaz y eficiente.

Subrayó la importancia de avanzar hacia sistemas con mayor justicia distributiva, representación y reconocimiento, especialmente para comunidades históricamente excluidas.

La Dra. Schmelkes enfatizó que incluir no significa solo incorporar estudiantes al sistema, sino ofrecer oportunidades diferenciadas que respondan a la diversidad y reconozcan la riqueza cultural de los contextos. Agregó que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de “testimoniar paz, sostenibilidad y democracia”, pues una escuela autoritaria no puede formar ciudadanos democráticos.

Innovar desde las aulas para lograr la transformación

Durante la conferencia en la IBERO Puebla, aseguró que la verdadera transformación educativa ocurre en las aulas y en las escuelas, donde docentes y estudiantes son los actores principales del cambio. Innovar, explicó, no se limita a crear algo inédito, sino a “hacer algo que yo no había hecho”, revisando constantemente las prácticas pedagógicas y evaluando sus resultados.

Señaló también la necesidad de fortalecer el acompañamiento docente desde las estructuras intermedias, mediante modelos de supervisión centrados en la orientación pedagógica, la colaboración, la observación y la formación continua, en lugar de enfoques meramente administrativos o sancionadores.

En cuanto a política pública, llamó a construir una agenda educativa pensada en clave de equidad, basada en evidencia, con decisiones cercanas a los contextos escolares y centrada en la mejora del aprendizaje de todas y todos.

La participación de la Dra. Sylvia Schmelkes reafirmó la importancia de impulsar procesos educativos transformadores e innovadores, particularmente en un entorno complejo como el actual. Su mensaje final destacó que “sin innovación no hay mejora posible”, y que la transformación solo será real cuando ninguna niña, niño o joven quede fuera o atrás.

Con esta conferencia magistral, la IBERO Puebla fortalece su compromiso depromover un diálogo académico que contribuya a construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.

