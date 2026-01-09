BUAP recibirá árboles de Navidad para convertirlos en composta

Hasta el 6 de febrero como fecha límite, el Jardín Botánico Universitario de la BUAP recibirá árboles de Navidad en horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

Se espera recaudar 300 árboles que serán transformados en composta, la cual aportará materia orgánica y nutrientes esenciales a las plantas; además de ser un reservorio de agua.

En retribución se entregará un paquete de composta por cada árbol donado.

“Es una campaña de voluntad y querer colaborar con el reciclado de su árbol para convertirlo en composta y que esto ayude a la colección viva y científica del Jardín Botánico”.

“Apelar al compromiso medioambiental de la comunidad para ayudar en esta campaña e impactar con este granito de arena en cuestiones de cambio climático”.

Te recomendamos: