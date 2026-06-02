IBERO Puebla impulsa sistema de riego para comunidades agrícolas

A partir de un proceso de investigación participativa en la comunidad de La Trasquila, ubicada cerca de la Laguna de Atlangatepec, Tlaxcala, estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la IBERO Puebla desarrollaron Hidratando Vida, una propuesta orientada a mejorar el aprovechamiento del agua en actividades agrícolas mediante soluciones accesibles y adaptadas al contexto local.

El proyecto fue realizado por Danae Alarcón Piña, Adrián Eduardo Colorado Murillo, Sebastián González Grajales, Sebastián González Luna, Mónica de los Ángeles Sánchez Hernández y André Silva Ramos, estudiantes de tercer y cuarto semestres, como parte de un ejercicio académico enfocado en el diseño con impacto social y ambiental.

La iniciativa surgió tras identificar que, a pesar de que los agricultores de la comunidad cuentan con un cuerpo de agua cercano, las restricciones para acceder a él limitan su uso para el riego de cultivos y la hidratación de animales. Esta situación obliga a depender de pequeñas reservas de agua que resultan insuficientes durante los periodos de sequía, afectando tanto la producción agrícola como la economía local.

Con el objetivo de comprender a profundidad esta realidad, el equipo llevó a cabo entrevistas, observación participante, visitas de campo y otras herramientas etnográficas que permitieron conocer las prácticas cotidianas de los agricultores. Entre los principales hallazgos identificaron el uso intensivo de cubetas para regar los cultivos, una práctica que favorece la evaporación del agua y dificulta su aprovechamiento eficiente.

A partir de este trabajo colaborativo, los estudiantes desarrollaron un sistema de riego elaborado con tubos y material fibroso capaz de captar agua pluvial o proveniente de mangueras para distribuirla gradualmente directamente a las raíces de las plantas mediante gravedad. El sistema busca reducir las pérdidas por evaporación, optimizar el uso del recurso hídrico y favorecer el desarrollo de cultivos jóvenes en condiciones de sequía relativa.

Además de su funcionamiento pasivo, la propuesta destaca por ser accesible, de fácil instalación y adaptable a distintos espacios de cultivo, sin requerir energía eléctrica para operar. Su diseño también reconoce y valora los conocimientos agrícolas de la comunidad, integrando soluciones acordes con sus condiciones económicas y formas tradicionales de trabajo.

El proyecto se desarrolló bajo los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU enfocado en garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua, y formó parte de la campaña universitaria de 2025 Construimos esperanza, orientada a impulsar propuestas de diseño con impacto social.

Con Hidratando Vida, el talento estudiantil de la IBERO Puebla demuestra cómo el diseño industrial puede contribuir a la construcción de soluciones sustentables desde el trabajo conjunto con las comunidades, promoviendo un uso más eficiente del agua y fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agrícolas locales.

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