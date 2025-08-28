IBERO Puebla abre sus puertas a las y los abuelos

El 28 de agosto, IBERO Puebla lanzó el Programa Universitario para Adultos (PUPA), dirigido a mayores de 50 años. Este programa ofrece un entorno de aprendizaje y crecimiento personal, honrando los conocimientos de los adultos mayores.

Coordinado por la Dra. Rosa Elena Ortiz de la Fuente, el PUPA inauguró su ciclo 2025 con nueve materias, que incluyen ritmos latinos y análisis de obras de arte. Este espacio busca potenciar el desarrollo personal, intelectual, físico y espiritual de sus participantes.

Las alumnas Lilia Mateos y María Eugenia Ablanedo, junto a sus compañeros, celebran su regreso a las aulas de la Universidad Jesuita, donde también han visto crecer a sus hijos. Ahora, reciben a sus nietos y continúan formando parte de esta comunidad solidaria.

Para Lilia y María Eugenia, el PUPA representa no solo un regreso al ambiente académico, sino también una oportunidad de diálogo que amplía sus perspectivas en una etapa de vida que a menudo se percibe como solitaria. IBERO Puebla ofrece un espacio para vivir la vejez con plenitud.

Este programa fue celebrado por todos los participantes, quienes disfrutan de la experiencia educativa junto a sus familias, especialmente sus nietos, que ven en el PUPA una nueva oportunidad para crecer junto a sus abuelos.