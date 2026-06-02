BUAP firma convenio con IMSS Bienestar y Servicios de Salud

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) firmó un convenio tripartita con IMSS Bienestar y Servicios de Salud del Estado de Puebla para fortalecer las actividades académicas, de investigación y asistenciales relacionadas con la formación de recursos humanos en el área de la salud.

Durante la firma, la rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó que este acuerdo permitirá impulsar acciones concretas en beneficio de las comunidades y de los estudiantes de las carreras del área de la salud.

Señaló que la colaboración con ambas instituciones facilitará que la universidad tenga un mayor impacto social y contribuya a la transición de un modelo de atención médica enfocado en la prevención.

Por su parte, Luis Ernesto Caballero Torres, titular de la Coordinación de Educación e Investigación de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar Federal, afirmó que la colaboración entre las instituciones de salud y la academia es fundamental para transformar el sistema nacional de salud.

En el acto también participaron Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal de IMSS Bienestar en Puebla; Fabiola Trujeque Solís, encargada de despacho de la Dirección de Enseñanza e Investigación en Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; y la abogada general de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, entre otras autoridades.

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