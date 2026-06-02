Invitan a la 5ª Feria del Mezcal y del Pulque 2026 en Atlixco

Con el objetivo de fortalecer la promoción de Atlixco como Pueblo Mágico y referente en la producción de mezcal y pulque, la presidenta, Ariadna Ayala invita del 5 al 7 de junio, a celebrar la 5ª Feria del Mezcal y del Pulque 2026.

El evento espera recibir más de 16 mil personas en el centro de convenciones de este Pueblo Mágico.

En su mensaje, Ariadna Ayala destacó que Atlixco vive una etapa de crecimiento y consolidación turística, gracias al trabajo de productores y productoras que han logrado posicionar sus productos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de mujeres y jóvenes emprendedores que fortalecen esta importante actividad económica.

Señaló que su administración trabaja de manera coordinada con productores y cámaras empresariales para ampliar las oportunidades de comercialización y exportación del mezcal, consolidando una industria que genera identidad, empleo y desarrollo para la región.

Destacó que Atlixco cuenta con 600 hectáreas de agave sembradas, 13 palenques y 13 envasadoras, orgullosamente atlixquenses.

La edición 2025 registró una afluencia de 13 mil 500 visitantes y una derrama económica de 5.4 millones de pesos. Para este año se espera la llegada de más de 16 mil 200 personas y una derrama cercana a los 6.48 millones de pesos. Además, la feria reunirá a 73 expositores entre productores de mezcal y pulque, artesanos y representantes de la gastronomía local.

Como parte de las actividades previas, medios de comunicación presenciaron el inicio del cocimiento de dos toneladas de piñas de maguey zacametl con la cual obtuvo Atlixco la denominación Ruta del Mezcal, especie endémica de Atlixco, de las cuales se obtendrán aproximadamente 150 litros de mezcal.

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