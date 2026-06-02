Omar Muñoz presenta la Feria de Cuautlancingo 2026

El edil Omar Muñoz presentó la Feria de Cuautlancingo 2026, que se llevará a cabo del 20 al 28 de junio y en la que se espera recibir a más de 60 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 50 millones de pesos.

Acompañado por el Subsecretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Emilio Herrera Corichi e integrantes del Ayuntamiento, el alcalde destacó que esta celebración busca fortalecer la identidad cultural del municipio, preservar las tradiciones y crear oportunidades de desarrollo para comerciantes, productores, emprendedores y prestadores de servicios. “Esta feria va más allá de los límites territoriales; es la celebración de nuestra identidad y de la cultura de Cuautlancingo”, expresó.

Durante la presentación se dio a conocer la cartelera del Teatro del Pueblo, que contará con la participación de artistas como Mijares, Banda Cuisillos, Los Alameños de la Sierra, Maldita Vecindad, Aarón y su Grupo Ilusión y Christian Nodal, además de espectáculos de rap, sonidero, comedia y expresiones juveniles como el k-pop.

El edil señaló que la programación fue diseñada para ofrecer alternativas para todos los públicos, promoviendo espacios de convivencia, recreación y esparcimiento para las familias.

Asimismo, informó que las y los habitantes de Cuautlancingo podrán acceder gratuitamente a las actividades mediante un preregistro y la presentación de una identificación oficial, mecanismo que permitirá mantener el orden y garantizar una mejor organización de los eventos.

Por su parte, Emilio Herrera Corichi reconoció el trabajo del Ayuntamiento para impulsar una celebración que fortalece las tradiciones, fomenta el turismo y contribuye al desarrollo económico y cultural del municipio, además de reiterar el respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de iniciativas.

Durante la rueda de prensa se informó que la edición 2025 registró una asistencia aproximada de 40 mil visitantes y una derrama económica de 37 millones de pesos. Para este año, la meta es superar ambas cifras y alcanzar resultados históricos para el municipio.

La Feria de Cuautlancingo 2026 contará además con exposiciones comerciales, artesanales, agrícolas y ganaderas, así como la celebración del “Día Mundial del Vocho” con más de 150 vehículos en exhibición, además de actividades deportivas y recreativas para las familias visitantes.

Finalmente, Omar Muñoz aseguró que la seguridad será una prioridad durante la celebración, por lo que se implementará un operativo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía, visitantes de la región y comunidades migrantes radicadas en Estados Unidos a sumarse a esta festividad que fortalece las tradiciones, la convivencia y el desarrollo de Cuautlancingo.

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