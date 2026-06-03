SEDIF entrega 135 sillas de ruedas para personas con discapacidad

Con el compromiso de impulsar una vida digna e independiente para las personas con discapacidad motriz, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) entregó 135 sillas de ruedas para adultos como parte del “Programa de Donación de Aparatos Rehabilitatorios y Ayudas Funcionales”. Esta acción contribuye a mejorar la movilidad de las y los beneficiarios, además de favorecer su participación en actividades cotidianas y comunitarias.

Las delegaciones correspondientes a las microrregiones 9, 10 y 11 y de la ciudad de Puebla acercaron estos dispositivos a habitantes de distintas colonias, por encomienda de la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, quien ha impulsado una política de atención cercana a las familias, con el propósito de facilitar el acceso a herramientas que les proporcionen mejores condiciones de bienestar.

La jornada forma parte de la distribución que el organismo permanentemente desarrolla en diversas regiones del estado para identificar necesidades prioritarias y brindar respuestas oportunas a quienes más lo requieren. Iniciativas de esta índole fortalecen la labor asistencial y el acompañamiento que el SEDIF mantiene con la población.

“Me da mucha alegría recibir mi silla; el gobierno nos escucha y nos atiende, eso es algo que agradezco a las personas que lo hacen posible”, comentó el señor Juan Máximo Lozada, beneficiario del programa.

La entrega de ayudas funcionales se suma a la estrategia de inclusión social que impulsa el gobernador Alejandro Armenta para favorecer el desarrollo integral de las y los poblanos. Asimismo, comulga con los principios de bienestar y justicia social que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientados a garantizar mayores oportunidades para todos los sectores de la población.

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