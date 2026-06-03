Secretaría de las Mujeres promueve acuerdos en 10 municipios

Como parte de la estrategia del Gobierno del Estado de Puebla para impulsar una agenda territorial con perspectiva de género, la Secretaría de las Mujeres reunió a autoridades de diez ayuntamientos de la región para establecer compromisos orientados a generar mejores condiciones de desarrollo para las poblanas.

Durante el encuentro, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que estos acuerdos contribuyen a la implementación de la Estrategia Municipal para la Igualdad Sustantiva y favorecen el desarrollo de capacidades técnicas en los ayuntamientos mediante capacitación especializada en planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a disminuir las brechas de género.

Los convenios fueron suscritos con los ayuntamientos de Coronango, Chiautzingo, San Miguel Xoxtla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Juan C. Bonilla y San Matías Tlalancaleca, con el propósito de consolidar la colaboración entre órdenes de gobierno y profesionalizar a los equipos responsables de la política de igualdad en cada demarcación.

La titular de la dependencia señaló que la igualdad sustantiva requiere planeación estratégica, indicadores claros, seguimiento permanente y evaluación para traducir las políticas públicas en resultados concretos que contribuyan al bienestar, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Asimismo, informó que con esta firma se alcanzan 43 convenios suscritos en la entidad, como parte de la meta estatal de consolidar una red de 140 acuerdos municipales que permitan ampliar el alcance de las políticas en esta materia, en todo el territorio poblano.

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