Morena, PT y PVEM frenarán el “chapulineo” electoral rumbo a 2027

Las dirigencias nacionales de Morena, PT y Partido Verde firmarán un convenio de colaboración institucional para delimitar las postulaciones que realizarán de cara al proceso electoral de 2027, evitando el doble juego o el “chapulineo” de aspirantes.

El objetivo es prevenir fracturas internas, pues el acuerdo restringirá a las tres fuerzas políticas de postular candidatos en demarcaciones donde uno de los aliados ya haya ganado las encuestas internas o tenga asignado el siglado.

El vocero del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, adelantó que la próxima semana la dirigencia nacional oficializará el contenido de este acuerdo de unidad tripartita.

Precisó que, en el municipio o distrito donde se determine que una candidatura sea emanada de Morena, ni el Partido del Trabajo (PT) ni el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podrán postular a otro competidor.

Te puede interesar: Renuncias cimbran al PAN Puebla previo a proceso electoral de 2027

La misma regla aplicará de manera recíproca para los aliados, a fin de blindar sus espacios y evitar que los aspirantes perdedores de las encuestas salten a otros espacios con tal de ser candidatos.

“Ese compromiso va a establecer dónde van los candidatos del PT, dónde van los candidatos del Verde y dónde van los de Morena, de tal manera que donde le toque a los partidos aliados, no pueden participar compañeros de nuestro partido y viceversa”, detalló.

Con esta estrategia, el bloque oficialista buscará suprimir cualquier escenario de competencia directa entre candidatos de la misma coalición, impidiendo que las bases se dividan y se debiliten mutuamente frente a la oposición.

Editor: César A. García

Te recomendamos: