Plantean consulta previa a personas con discapacidad en Puebla

La diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para adicionar la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, a fin de establecer que el Ejecutivo estatal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, garantice la consulta previa y la participación efectiva de las personas con discapacidad, incluidas niñas, niños y adolescentes, en la elaboración, reforma, implementación y evaluación de medidas legislativas o administrativas que incidan directamente en sus derechos.

La propuesta señala que la consulta deberá realizarse de manera estrecha y con colaboración activa, mediante la participación directa, preferentemente, de las personas con discapacidad y, en su caso, de las organizaciones que las representen, sin sustituir su voluntad. Lo anterior será aplicable a los entes públicos estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias.

Asimismo, establece que el Sistema DIF, como autoridad coordinadora en materia de discapacidad, coadyuvará técnicamente con los entes obligados en el diseño, implementación y documentación de las consultas, en congruencia con sus atribuciones. El Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad podrá emitir opinión y apoyar en la planeación metodológica y el seguimiento de resultados, sin sustituir la consulta directa.

Las adiciones a la ley que propone la diputada Esther Martínez también prevén que, cuando se trate de iniciativas o dictámenes que repercutan directamente en los derechos de las personas con discapacidad, el Congreso del Estado de Puebla deberá observar los principios y etapas mínimas previstas, conforme a su normativa interna, asegurando la participación previa al dictamen y durante la discusión.

Además, cuando una medida afecte directamente los derechos de personas con discapacidad que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, los entes públicos deberán coordinar mecanismos que garanticen accesibilidad e interculturalidad, sin menoscabo de los derechos reconocidos en la legislación específica.

La iniciativa propone adicionar un Capítulo Cuarto al Título Segundo de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, en materia de Consulta y Participación de las Personas con Discapacidad.

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