Proponen debates obligatorios entre candidatos

La diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer como obligatorios los debates públicos entre candidatas y candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales.

La propuesta busca fortalecer la democracia, garantizar el derecho de la ciudadanía de estar informada y generar campañas electorales basadas en propuestas, contraste de ideas y rendición de cuentas.

Riestra Piña señaló que en Puebla únicamente son obligatorios los debates para quienes aspiran a la gubernatura, mientras que para diputaciones locales y ayuntamientos estos ejercicios siguen siendo opcionales, situación que limita el acceso de la ciudadanía a información suficiente para emitir un voto razonado.

“Hoy más que nunca, los debates electorales son una herramienta democrática que debemos garantizar para permitir el intercambio abierto y transparente de propuestas y visiones de gobierno entre quienes aspiran a representar a la ciudadanía”, expresó.

La iniciativa plantea que el Instituto Electoral del Estado, a través de los Consejos Distritales y Municipales, organice al menos un debate público entre candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales en todos los distritos y municipios de Puebla. Además, propone que la transmisión de estos ejercicios democráticos sea gratuita, íntegra y sin alteraciones en radio, televisión y demás medios de comunicación.

Asimismo, establece que la realización de los debates no podrá cancelarse, aunque algún candidato o candidata decida no asistir, y que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado supervise y vigile el cumplimiento de estos ejercicios.

“Votar sin información es votar a ciegas. Y para conocer a quienes aspiran a representarnos, hay que escucharlos, hay que contrastar sus ideas, trayectorias y propuestas”, enfatizó la legisladora.

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