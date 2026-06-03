Texmelucan inicia rehabilitación de calle Mariano Escobedo 

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias texmeluquenses, el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, dio inicio a los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle General Mariano Escobedo, ubicada en la colonia Ojo de Agua, con una inversión superior a los 7 millones 128 mil pesos, beneficiando a más de mil 600 habitantes.

La obra contempla la intervención de más de 3 mil 53 metros cuadrados de vialidad, con lo cual se fortalece la seguridad vial y mejora las condiciones de salud pública mediante la modernización de la infraestructura urbana. Asimismo, permitirá optimizar el suministro de agua potable, renovar el sistema de drenaje sanitario e impulsar una movilidad segura y ordenada.

Durante el evento, el Alcalde, Juan Manuel Alonso Ramírez, señaló que esta vialidad representaba un reto importante debido a las condiciones del suelo; sin embargo, destacó que se está atendiendo una demanda que permaneció rezagada durante años mediante trabajos integrales diseñados para perdurar por décadas, beneficiando a las futuras generaciones e impulsando el desarrollo económico de la zona.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, destacó que la rehabilitación de esta importante vialidad mejorará significativamente la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Como parte de las acciones complementarias, el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (SOSAPATEX), realizó la sustitución de 470 metros de tubería de drenaje sanitario, lo que permitirá la captación de 75 descargas domiciliarias. Además, personal del organismo supervisó la conexión de 75 tomas de agua potable, garantizando el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

En el acto protocolario se contó con la presencia de Regidoras, Regidores, Secretarios y funcionarios municipales, así como de Rafael Enciso Sánchez, Director General de SOSAPATEX.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Juan Manuel Alonso refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la calidad de vida de las y los texmeluquenses, fortaleciendo la infraestructura urbana y promoviendo el desarrollo ordenado del municipio.

Te recomendamos: