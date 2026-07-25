Armenta entrega 621 apoyos al campo en Atempan

Con una inversión superior a los 11 millones de pesos, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó en Atempan 621 apoyos de los programas Insumos Estratégicos para la Producción, Equipamiento del Programa Seguridad para el Campo, Prevención y Atención a Contingencias Agropecuarias y Servicios para la Competitividad, donde reafirmó que el campo poblano es prioridad para su administración y destacó que la transformación agroindustrial permite que las y los productores obtengan mayores ingresos.

Reconoció la calidad de los productos de la región, en especial el café Puebla Cinco de Mayo, cuyo posicionamiento mediante una estrategia de identidad y marca ya permite un mejor precio en el mercado. Recordó que en 2025 el sector recibió una inversión histórica de mil 500 millones de pesos; en 2026 el presupuesto asciende a mil 700 millones y para 2027 llegará a mil 800 millones de pesos, recursos que permitirán la adquisición de 2 mil 500 equipos agrícolas para cultivar 400 mil hectáreas.

Armenta Mier afirmó que la Revolución del campo responde a la visión de soberanía alimentaria, tecnológica y energética que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una política pública que distribuye los beneficios entre las comunidades para consolidar el bienestar social y la riqueza comunitaria.

Durante su visita, el gobernador anunció la llegada de un módulo de pavimentación para rehabilitar la carretera hacia Veracruz y definir las vialidades que recibirán mantenimiento.

Además, instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y al coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero Hernández, la elaboración de un Plan Emergente de Bacheo mediante el Programa de Obra Comunitaria, con el propósito de atender calles que durante años permanecieron sin conservación.

El titular del Ejecutivo subrayó que es tiempo de mujeres y señaló que el Programa de Obra Comunitaria contempla la ejecución de 6 mil obras con participación ciudadana y de los ayuntamientos. Precisó que los recursos alcanzarán los 2 mil millones de pesos en 2027 para fortalecer infraestructura básica, mercados, escuelas, Casas de Salud y otros espacios públicos, desde las cabeceras municipales hasta las inspectorías.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que en esta microrregión el Gobierno del Estado destinó más de 100 millones de pesos en beneficio de 14 mil productoras y productores.

Añadió que seis módulos de maquinaria prestan servicio gratuito en la zona y recordó que las ventanillas permanecen abiertas para incorporar a más agricultores a las distintas cadenas productivas. Asimismo, destacó el Programa de Servicios para la Competitividad, el cual permite agregar valor a la producción del campo.

Mediante enlace remoto en Hueytamalco, la subsecretaria de Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, y desde Lafragua, el director general de Servicios y Apoyos Técnicos, Blas Soto, reiteraron que los recursos públicos regresan directamente a las familias del campo.

En representación de las personas beneficiarias, la productora Amalia Julián Betancourt agradeció los apoyos recibidos mediante el Programa de Insumos Estratégicos para Granos Básicos y afirmó que este respaldo reconoce el esfuerzo cotidiano de quienes producen alimentos. Explicó que la maquinaria otorgada representa un importante ahorro económico para su actividad.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, informó que en 2025 se establecieron 52 mil 246 ejemplares de diversas especies forestales. Para este año, Atempan ya recibió más de 700 plantas y la microrregión suma mil 985 ejemplares distribuidos. Además, recordó que el Programa Estatal de Reforestación 2026 tiene como meta la siembra de 2 millones 90 mil plantas, de las cuales 238 mil corresponderán a esta región.

El presidente municipal de Atempan, Fausto Moreno Salazar, destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad fortalece el desarrollo del municipio y genera mayores oportunidades para las familias poblanas.

Como parte de la gira de trabajo, el Gobierno del Estado también entregó 75 proyectos de Obra Comunitaria, con una inversión de 25.6 millones de pesos para 54 localidades de ocho municipios.

Entre las acciones destaca el mejoramiento del Bachillerato Héroes de la Revolución, representado por María Nicolasa Jiménez, así como la rehabilitación del acceso a una comunidad, proyecto encabezado por Erika Portilla, obras que fortalecen el desarrollo regional y refrendan el compromiso de la administración estatal con el bienestar de las y los poblanos.

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