Participarán más de cien equipos en Mundialito 2026 en Puebla

Con el propósito de fomentar el deporte, la inclusión y la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno del Estado, a través del titular de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, Manuel Viveros Narciso inauguró el Mundialito 2026 en el que participarán 2 mil 500 estudiantes de educación básica, media superior y superior.

En la Arena de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se reunieron autoridades educativas y estatales, incluida la rectora Lilia Cedillo Ramírez, para iniciar los torneos que se realizarán en distintas fechas: primaria del 17 al 20 de marzo y secundaria del 23 al 26 de marzo. Los encuentros escolares y comunitarios forman parte del “Mundial Social” rumbo a la Copa 2026, en su etapa estatal.

Por su parte, la rectora de la BUAP indicó que las actividades deportivas consolidan la formación integral y la convivencia, y reconoció el entusiasmo de las y los jóvenes participantes, así como de madres y padres de familia por impulsar estas iniciativas.

El secretario de Educación Pública señaló que el deporte fortalece la formación integral de las y los estudiantes, fomenta valores, hábitos saludables y convivencia escolar. Reconoció la participación de 73 equipos de primaria (730 alumnas y alumnos) con 146 entrenadores; 30 equipos de secundaria (300 estudiantes) con 60 entrenadores; 30 equipos de media superior (300 estudiantes) con 60 entrenadores; y 500 personas de educación superior involucradas en el torneo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier mantiene el compromiso de consolidar al deporte como política de Estado, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para asegurar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a espacios y programas deportivos que fortalezcan su formación integral.

Te recomendamos: