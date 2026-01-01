Por bajas temperaturas, invitan a usar dormitorios temporales en Puebla

Mediante acciones preventivas nocturnas que redujeron riesgos por hipotermia y exposición al frío, con apoyo humanitario oportuno y atención cercana, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, generó beneficios directos a la salud, seguridad y dignidad de personas en situación de vulnerabilidad, ante las bajas temperaturas.

Bajo la dirección del coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López, se llevaron a cabo recorridos preventivos la noche en Puebla capital, San Andrés Cholula, Zacatlán, Tecamachalco, Xiutetelco, Chalchicomula de Sesma, Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tehuacán, en zonas de alta afluencia nocturna y puntos habituales de descanso de personas en riesgo.

Aunque algunas personas declinaron el traslado a un dormitorio seguro, la autoridad estatal sostuvo el acompañamiento humanitario, entregó cobijas y confirmó vigilancia permanente durante la temporada invernal, con recorridos nocturnos continuos para proteger a la población más expuesta.

Te recomendamos: