Inauguran Festival Glow México en el Centro Histórico de Puebla

Con la participación de artistas internacionales y talento local en 17 sedes iluminadas se llevó a cabo la inauguración del Festival Glow México 2026, que promueve el vínculo entre arte y tecnología entre Puebla y los Países Bajos, además consolida a la entidad como epicentro internacional de innovación cultural.

Desde el atrio de Catedral, en el Zócalo capitalino, el gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que la activación del espacio público mediante el arte fortalece el bienestar social, la convivencia familiar y el desarrollo turístico en coordinación con el Gobierno de México.

Durante el arranque oficial, el embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driesser, realizó la declaratoria inaugural y subrayó que Puebla es la primera ciudad fuera de Europa en albergar este festival originado en Eindhoven, lo que refleja el importante vínculo entre la innovación y el arte con el estado. Destacó que Glow ha reunido a más de un millón de visitantes en Europa y que ahora transforma el Centro Histórico poblano en una galería viva con propuestas artísticas de alcance internacional.

En representación de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, el director general de Vinculación Cultural, Antonio Zúñiga, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado al impulsar iniciativas que activan el espacio público como punto de encuentro, participación y creación colectiva, en sintonía con la política cultural nacional. Señaló que este tipo de proyectos fortalecen la apropiación social del patrimonio y promueven nuevas experiencias culturales para las y los ciudadanos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, afirmó que Puebla hace historia al recibir un festival de esta magnitud, resultado de la visión del gobernador Alejandro Armenta para consolidar al estado como destino turístico-cultural de clase mundial. Informó que el festival contempla un recorrido de 2.4 kilómetros con 17 sedes iluminadas, instalaciones interactivas y acceso gratuito de 19:00 a 23:00 horas, del 11 al 19 de abril, lo que detonará la economía local, el comercio y la afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Como parte de las actividades, el mandatario estatal realizó un recorrido a pie por la Casa de la Cultura, Catedral y el Palacio Municipal, acompañado de su esposa, Ceci Arellano y sus hijos; por el alcalde José Chedraui y su esposa Marie Elise Budib; así como por integrantes del gabinete estatal, autoridades federales y municipales. Durante el trayecto, convivió con familias, visitantes y artistas, quienes le expresaron su entusiasmo, en un ambiente de cercanía que fortaleció la participación ciudadana y el sentido de pertenencia.

En este contexto, asistentes destacaron el impacto del festival. Karina Pérez señaló que es motivo de orgullo que Puebla haya sido elegida para este tipo de espectáculos que integran arte, arquitectura y tecnología, lo que permitirá atraer a más visitantes interesados en la riqueza cultural del estado. Armando Martínez, visitante de Toluca, reconoció el esfuerzo por ofrecer un evento gratuito de calidad internacional, al tiempo que destacó que este tipo de experiencias fortalecen la convivencia familiar y motivan a regresar a la entidad. Por su parte, Martín González subrayó que esta iniciativa atraerá nuevas miradas hacia la ciudad, permitirá redescubrir sus espacios emblemáticos y consolidará a Puebla como un destino atractivo para distintos públicos.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan el bienestar, la cultura y el desarrollo económico, alineadas con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante eventos que reconstruyen el tejido social y proyectan a Puebla en el entorno internacional.

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