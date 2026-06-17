Presentan “Diccionario de Teoría General del Derecho” en el Congreso

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación del libro titulado “Diccionario de Teoría General del Derecho”, del magistrado en retiro Jorge Ramón Morales Díaz. En este espacio de diálogo, las y los presentes coincidieron en la importancia de garantizar una impartición de justicia basada en la legalidad e imparcialidad.

Al dar la bienvenida a magistradas y magistrados, invitados especiales y estudiosos del derecho, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, destacó que el Congreso del Estado se mantiene como una institución de puertas abiertas, que construye leyes a partir de escuchar y dialogar con la ciudadanía.

Asimismo, destacó la coordinación con el Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, para contar con leyes y reformas que les permitan actuar con un enfoque de bienestar y justicia social.

En el evento, José Luis León Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo un recuento de la trayectoria del autor y mencionó que, como magistrado, contribuyó al fortalecimiento del sistema judicial y al impulso de una justicia basada en la legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos de las personas, por lo que su obra es el reflejo de años de experiencia, estudio y reflexión.

“Reconocemos en el maestro Jorge Ramón Morales Díaz no solo a un destacado servidor público, sino también a un profesional comprometido con la formación, la reflexión crítica y la construcción de una sociedad más justa”, indicó.

Por su parte, el autor del libro, Jorge Ramón Morales Díaz, señaló que a través de este diccionario se exponen los principales conceptos de la Teoría del Derecho y también analiza este concepto, estudia diversas categorías del pensamiento jurídico, plantea preguntas y diversas reflexiones.

Durante la presentación del libro estuvo presente el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, las magistradas Araceli Cabido Vaillard y Magally Escamilla Rodríguez, el magistrado Gabriel Marcos Moreno Gabaldón y la magistrada en retiro Margarita Goyosso Ponce.

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