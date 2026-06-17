Detectan siete tomas clandestinas en la Sierra Norte de Puebla

Las acciones de vigilancia implementadas por la Secretaría de Marina en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) permitieron detectar y clausurar siete puntos utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburos en municipios de la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con información oficial, los hallazgos se realizaron entre el 25 de mayo y el 14 de junio durante recorridos terrestres efectuados en zonas de Huauchinango, Xicotepec y Ahuazotepec, donde elementos navales identificaron conexiones irregulares instaladas de forma clandestina en la infraestructura petrolera.

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Con estas intervenciones, las autoridades federales suman 121 tomas clandestinas aseguradas e inhabilitadas en territorio poblano durante lo que va de 2026, como parte de la estrategia para combatir el robo de combustible y reducir los riesgos asociados a estas prácticas ilícitas.

La MARINA destacó que la detección temprana de estos puntos ayuda a prevenir fugas, explosiones y afectaciones ambientales, además de contribuir a la protección de las comunidades cercanas a los ductos de transporte de hidrocarburos.

Editor: César A. García

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