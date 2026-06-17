Acusan a padre e hijo mexicanos por tráfico de metanfetamina en Australia

Las autoridades australianas acusaron a un padre y a su hijo, ambos con nacionalidad mexicana, por presuntamente intentar introducir más de 200 kilogramos de metanfetamina a la ciudad de Sídney. El cargamento fue detectado dentro de un contenedor procedente de México.

De acuerdo con la Policía Federal de Australia (AFP), la investigación comenzó a principios de junio, cuando perros detectores de las Fuerzas Fronterizas alertaron sobre la presencia de narcóticos durante una inspección de un contenedor marítimo.

Tras revisar la carga, los agentes encontraron que la droga estaba oculta en el recubrimiento interno de la pintura del contenedor. Las autoridades estimaron que el valor del cargamento en el mercado ilegal alcanzaría aproximadamente los 185 millones de dólares australianos.

Como parte de las investigaciones, agentes realizaron un cateo en una propiedad ubicada en el noroeste de Sídney, donde localizaron dispositivos electrónicos y equipo industrial que presuntamente serían utilizados para extraer la sustancia.

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Los detenidos son un hombre de 49 años y su hijo de 25 años, quienes fueron acusados por intento de posesión de una cantidad comercial de una droga controlada importada ilegalmente. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de una cadena perpetua.

Una tercera ciudadana mexicana de 25 años también fue detenida durante un operativo, aunque posteriormente quedó en libertad mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades australianas señalaron que este caso demuestra los métodos cada vez más sofisticados utilizados por las organizaciones criminales para intentar introducir drogas al país, aunque destacaron la importancia de los controles fronterizos para detectar estos cargamentos.

Editor: Arturo Medina