Harris califica al gobierno de Trump como “corrupto e incompetente”

La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzó fuertes críticas este martes en Viena, Austria, contra la administración del del presidente Donald Trump, al asegurar que su gobierno representa uno de los periodos más cuestionados en la historia reciente del país.

Durante una intervención, calificó al Gobierno como el “más despiadado, corrupto e incompetente que Estados Unidos ha experimentado”, generando nuevas tensiones dentro del panorama político estadounidense.

La ex vicepresidenta demócrata también señaló que, ante las próximas elecciones legislativas de medio mandato, su partido podría obtener una victoria y recuperar fuerza política frente al actual gobierno.

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Las declaraciones de Kamala se suman a la creciente confrontación entre líderes demócratas y republicanos, en un escenario marcado por la polarización política y las diferencias sobre la dirección del país.

Hasta el momento, representantes del gobierno de Donald Trump no han emitido una respuesta específica a estas acusaciones, mientras continúa el debate público sobre el desempeño de la administración.

Desde Estados Unidos, la disputa política continúa elevando el tono de cara a las próximas elecciones, donde ambos partidos buscarán convencer al electorado.

Editor: Arturo Medina

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