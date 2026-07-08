Niño declarado muerto en Arizona es hallado con vida en la morgue

Autoridades del estado de Arizona, Estados Unidos, mantienen abierta una investigación después de que un niño de 18 meses, declarado muerto tras ser rescatado de una alberca, fuera encontrado horas después en el área de la morgue de un hospital.

El incidente ocurrió en febrero en la ciudad de Gilbert, donde equipos de emergencia atendieron al menor después de localizarlo inconsciente en una piscina, pese a los esfuerzos por reanimarlo, un médico certificó su fallecimiento.

Sin embargo, aproximadamente cinco horas más tarde, personal del servicio forense descubrió que el pequeño aún respiraba, por lo que fue trasladado a otro hospital para recibir atención especializada.

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De acuerdo con los reportes policiales, algunos agentes y personal de enfermería habían advertido posibles signos vitales antes de que se confirmara la muerte del menor. Estos antecedentes forman parte de una investigación que busca esclarecer si existieron fallas en la valoración médica o en los procedimientos aplicados durante la atención del paciente.

El hospital donde ocurrió el hecho informó que realizó una revisión interna de lo sucedido y aseguró que implementará medidas para fortalecer la seguridad y la calidad de la atención médica, no obstante, evitó proporcionar más detalles debido a la confidencialidad del caso, según detallaron medios locales.

Las autoridades analizan la posible responsabilidad de los padres del menor, la policía recomendó presentar cargos por negligencia infantil, al señalar que el niño habría tenido acceso sin supervisión a la alberca y que durante la investigación se detectaron indicios de consumo de marihuana en el domicilio.

El menor logró sobrevivir al incidente y ya fue dado de alta del hospital, aunque continúa bajo observación médica.

Editor: Arturo Medina

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