Trabajan en rehabilitar 26.5 kilómetros de caminos en Xochitlán Todos Santos

Con el firme objetivo de fortalecer la comunicación y el desarrollo en todas las regiones de la entidad, el Gobierno del Estado a cargo de Alejandro Armenta Mier, a través de la Secretaría de Infraestructura, trabaja en la rehabilitación de 26.5 kilómetros de caminos saca cosechas en el municipio de Xochitlán Todos Santos.

Alineados a la visión del programa nacional “Senderos de Paz”, que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal trabaja de forma coordinada con la federación para asegurar el acceso a servicios básicos, dignificar las vías de comunicación y detonar el desarrollo de las regiones de la entidad.

Para la ejecución de estas intervenciones, la dependencia estatal desplegó unidades pesadas de los Módulos de Maquinaria. El personal técnico y operativo realiza labores de escarificado, suministro de material base, conformación, compactación de la superficie de rodamiento, así como el desazolve de drenes.

Gracias al uso de máquinas en la microrregión 24 de Tehuacán, estos trabajos benefician a 7 mil 178 habitantes de la zona. Entre los principales beneficiarios se encuentran familias que se dedican a actividades agrícolas, cultivo y producción de granos básicos, forrajes como maíz, frijol, alfalfa y sorgo, quienes ahora contarán con mejores vías de comunicación para el traslado de sus productos.

Además de potenciar la actividad en el campo, la recuperación de estos caminos facilita el acceso diario de la población, mejora la movilidad regional y garantiza una conectividad segura y eficiente entre las comunidades rurales y los centros de distribución locales.

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