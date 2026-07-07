Tech Capital y FICTI se realizarán del 15 al 17 de octubre en Puebla

La segunda edición de Tech Capital 2026 y la primera Feria de Industrias Creativas, Tecnología e Impresión (FICTI) en el estado fortalecerán la economía del conocimiento, impulsarán la innovación y consolidarán la vinculación entre los sectores empresarial, universitario, gubernamental y creativo del 15 al 17 de octubre en el Centro Expositor. Esta estrategia forma parte de la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Alejandro Armenta Mier, para posicionar al estado como un referente nacional en ciencia e industrias creativas.

FICTI será la primera feria en Puebla dirigida a la comunidad creativa, con la participación de los sectores de artes gráficas, impresión, mercadotecnia, cine, arte, videojuegos, diseño, marcas y especialistas. Este encuentro permitirá compartir nuevas soluciones, tendencias, tecnología y creatividad en comunicación impresa, así como su integración con la nueva era digital.

La vinculación entre conocimiento y creatividad acercará la innovación a la sociedad mediante la participación de universidades, empresas y proyectos estratégicos en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, electromovilidad y robótica.

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Miryam Aquino Mena, destacó que la entidad cuenta con talento y capacidades para generar bienestar, inversión y desarrollo regional mediante la ciencia y la tecnología.

El trabajo coordinado entre gobierno, academia, organismos empresariales y sociedad representa uno de los principales pilares de este encuentro, que busca fortalecer las industrias creativas y generar oportunidades para la entidad y la región sureste del país. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF), Alejandro García Sánchez, resaltó la importancia de consolidar un evento que reúna a todos los sectores.

La innovación, la tecnología, la creatividad y el talento son factores clave para el crecimiento económico, por lo que Tech Capital 2026 y FICTI fortalecerán la economía del conocimiento, la transformación digital de las empresas y la competitividad de la entidad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, señaló que estos encuentros favorecen la colaboración entre instituciones y la generación de nuevas oportunidades.

La vinculación entre la academia, las empresas y el gobierno permitirá impulsar proyectos tecnológicos, compartir conocimiento y generar alianzas estratégicas. En este sentido, el representante de Intelligentia y vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ygnacio Martínez Laguna, destacó la importancia de que las instituciones educativas participen en espacios que fortalezcan el desarrollo de la entidad.

Los foros especializados de Tech Capital 2026 fortalecerán la preparación empresarial ante los retos de la cuarta revolución industrial y promoverán el intercambio entre empresarios, estudiantes e investigadores. El presidente del Clúster CREA Puebla, Roberto Quintero Vega, explicó que estas actividades permitirán impulsar la capacitación, innovación y creación de valor compartido.

El Centro Expositor será nuevamente sede de un encuentro que reúne talento, conocimiento e innovación, con la participación de sectores estratégicos para el desarrollo de la entidad. La directora ejecutiva de Convenciones y Parques Puebla, Michelle Talavera Herrera, destacó que el estado cuenta con un importante ecosistema universitario y capital humano para consolidar este evento como un referente nacional.

La incorporación de nuevas tecnologías al turismo permitirá fortalecer la promoción de destinos, mejorar experiencias y generar oportunidades para la cadena de valor del sector rumbo al Tianguis Turístico México 2027. El subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Moreno, señaló que Tech Capital 2026 incluirá un espacio dedicado al turismo digital y a las herramientas tecnológicas que contribuirán a un sector más competitivo e innovador.

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