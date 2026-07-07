Laura Artemisa destaca participación vecinal para barda en panteón de Xilita

“La participación entre vecinas y vecinos nos permite involucrarnos para el progreso de nuestra localidad y dejar huella en nuestras hijas e hijos”, señaló la secretaria de Bienestar Laura Artemisa García Chávez al destacar la importancia del programa de Obra Comunitaria en el desarrollo de la entidad y el fortalecimiento de la participación social.

Tras reconocer el compromiso y respaldo de las y los poblanos al programa, destacó la suma de voluntades para la construcción de la barda perimetral del panteón de la comunidad de Xilita en el municipio de Zacapoaxtla, obra que dignifica este espacio tan significativo para las familias locales.

El proyecto, indicó Laura Artemisa García, contempló la edificación de 216 metros lineales con mampostería, garantizando una infraestructura fuerte, duradera y segura para resguardar el panteón de San Bartolomé.

Laura Artemisa García consideró que el proyecto destaca como un ejemplo de la fuerza del trabajo colectivo ya que a través de Obra Comunitaria se destinó una inversión de 473 mil pesos, sin embargo, el compromiso de la población y la buena administración de la tesorera fue más allá, gracias a la organización interna, la gente cooperó y logró reunir 110 mil pesos adicionales, que se aplicaron de manera transparente para ampliar los alcances del proyecto original.

Laura Artemisa García abundó que aunado a la aportación económica, la participación de los habitantes fue total a través de faena comunitaria. Hombres y mujeres de Xilita aportaron mano de obra y esfuerzo diario, para lograr que cada peso rindiera al máximo y demostrar que la unión es la herramienta más poderosa para transformar el entorno.

Este programa es un ejemplo más del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para garantizar la justicia social que todas y todos los poblanos merecen.

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