Pepe Chedraui presenta concurso de cortometraje “Por una Capital sin Corrupción”

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la transparencia, el presidente municipal, Pepe Chedraui, presentó la convocatoria para el concurso de cortometraje “Por una Capital sin Corrupción”.

Esta iniciativa busca impulsar la creatividad e innovación de las y los jóvenes del municipio, al tiempo que fomenta la reflexión sobre temas clave como la cultura de la denuncia, los mecanismos de participación ciudadana, la prevención de la corrupción, la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

En su mensaje, el alcalde destacó que el combate a la corrupción es una prioridad de su administración con acciones enfocadas en la profesionalización del servicio público y la promoción de la ética y la transparencia.

“Hoy damos a conocer este proyecto, a través de la Contraloría Municipal porque queremos que su talento sea la voz que hable a la ciudadanía sobre la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en nuestra querida capital. En el Gobierno de la Ciudad, el combate a la corrupción está en el centro de nuestras acciones”, resaltó.

Mientras tanto la titular del Órgano Interno de Control, Dulce Lilia Rivera Aranda, agregó que los cortometrajes se recibirán a partir del 7 de julio y hasta el 14 de agosto, galardonando a los tres mejores proyectos con los siguientes estímulos económicos: 1er. lugar: 20 mil pesos.; 2do. lugar: 15 mil pesos; 3er. lugar: 10 mil pesos, por lo que la premiación se llevará a cabo durante el mes de septiembre.

Durante la presentación, se destacó la importancia de abrir estos espacios para que la juventud comparta sus perspectivas y proponga acciones ciudadanas orientadas a construir una sociedad más ética, justa y transparente.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las y los poblanos en la prevención y combate a la corrupción, consolidando a Puebla como una capital íntegra y de vanguardia.

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