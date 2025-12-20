Detienen a cuatro personas por robo con violencia a transeúnte

Elementos de la Policía de la Ciudad de Puebla aseguraron a tres mujeres y un hombre por su probable participación en el delito de robo con violencia a transeúnte.

La acción se llevó a cabo en calles de la colonia Nueva Aurora como resultado de un despliegue territorial y trabajo interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, bajo las instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 30 años; María “N”, de 38; Estefani “N”, de 33; y Dulce “N”, de 24. Según el reporte policial, algunos de ellos cuentan con antecedentes por diversos delitos, incluido robo a usuario de transporte público.

La detención se concretó después de que las víctimas señalaran directamente a los presuntos responsables. Durante el procedimiento, entre las pertenencias de los detenidos se localizaron objetos pertenecientes a los agraviados, lo que reforzó la presunta participación del grupo en los hechos.

Los cuatro individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se defina su situación jurídica. El gobierno municipal destacó que con estas acciones se fortalece la coordinación interinstitucional para prevenir actos delictivos que afecten la tranquilidad de las familias en Puebla.

Te recomendamos: