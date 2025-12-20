Presentarán concierto “Blanca Mágica Navidad” este domingo en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, que preside el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) a cargo de Anel Nochebuena Escobar, presentan “Blanca Mágica Navidad“, un concierto navideño que convertirá el Zócalo capitalino en un escenario de celebración y encuentro.

El evento será el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas con el árbol navideño del Zócalo como escenografía, este evento ofrecerá un repertorio de canciones que han marcado la temporada navideña a través de distintas décadas.

Poblanas, poblanos y turistas podrán disfrutar de la música de Frank Sinatra, con jazz y el swing navideño, y versiones más contemporáneas que han popularizado artistas como Michael Bublé, el concierto recorrerá la historia musical de la Navidad.

La música en vivo y la danza recrearán una experiencia donde el arte y la magia de la temporada ofrecerán un gran espectáculo con la participación de un elenco de bailarinas y bailarines especializados en danza contemporánea.

Esta actividad forma parte de la programación del festival Vive el Invierno, que busca acercar propuestas culturales en la temporada decembrina.

La entrada es libre y dirigido a todo público para disfrute de las familias poblanas en esta temporada con actividades culturales. Se invita a la ciudadanía a consultar la programación en las redes sociales del @imacp en X.

