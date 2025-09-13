Puebla refuerza capacitaciones de Igualdad Laboral a empresas

Con el objetivo de promover entornos laborales equitativos y libres de violencia, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, continúa con su programa de capacitaciones especializadas en Igualdad Laboral y Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual, dirigido a empresas, universidades e instituciones del sector público y privado.

Hasta agosto de este año, se ha capacitado a 26 organizaciones, beneficiando a más de 950 personas, quienes han participado en talleres sobre la identificación de la violencia laboral, la construcción de una cultura organizacional con perspectiva de género, los mecanismos de prevención y atención en el ámbito laboral.

Entre las empresas e instituciones que han recibido la capacitación se encuentran: Tribuna Comunicación, Universidad del Valle de Puebla, Office Depot de México, Universidad IEU, Grupo Modelo, Cinemex, Totalplay, Los Rostros, entre otras. Con esta colaboración interinstitucional, se fortalece la igualdad sustantiva con corresponsabilidad y compromiso conjunto.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso por incorporar de manera transversal la perspectiva de género en todos los sectores, promoviendo espacios de trabajo seguros, inclusivos y libres de discriminación.

