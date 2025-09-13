Armenta realiza faena comunitaria en San Jerónimo Caleras

En San Jerónimo Caleras se realizó la faena comunitaria número 28, donde vecinos recibieron con entusiasmo al gobernador Alejandro Armenta, quien junto a la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, y con el presidente municipal, José Chedraui, encabezó una jornada de limpieza y recuperación urbana.

El gobernador subrayó que la autoridad no está por encima del pueblo, sino a su servicio. Afirmó que las faenas representan una forma de liderazgo desde la cercanía, en la que el gobierno acompaña al ciudadano y encabeza acciones con unidad. “No es perder el tiempo; es dignificar el espacio público con el esfuerzo de todas y todos”, expresó Alejandro Armenta.

Estas jornadas se han traducido en más de 4 mil quinientas obras comunitarias, muchas de ellas encabezadas por mujeres que administran mil millones de pesos como tesoreras. Con cuatro módulos de trabajo desplegados, dos ya en operación, se avanza en el mejoramiento de calles, entradas y salidas de la ciudad, y vialidades clave como Cholula-Zavaleta y el tramo Capu-Tlaxcala.

El presidente municipal de la capital, José Chedraui, reconoció que este esfuerzo conjunto no se había visto en administraciones anteriores. Agradeció el respaldo del gobierno estatal y subrayó que esta transformación demuestra el compromiso con Puebla capital. Ambos mandatarios coincidieron en que el abandono heredado de gestiones pasadas hoy se enfrenta con trabajo, honestidad y participación ciudadana.

La faena comenzó con la pinta de guarniciones, que marcó el inicio de un día de trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

