Agente del ICE mata a inmigrante mexicano en Chicago

Un policía del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante mexicano indocumentado, identificado como Silverio Villegas González, en Chicago, Illinois.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre se negó a seguir las órdenes durante un control de tráfico. El agente, temiendo por su vida, disparó.
Las autoridades informaron que el detenido tenía antecedentes por conducción temeraria y era un inmigrante ilegal. El hombre entró a Estados Unidos en fecha desconocida.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la violencia y solicitó una investigación rigurosa. El Consulado de México en Chicago brindó asesoría y acompañamiento legal a la familia de Villegas.
Chicago es una ciudad que se ha negado a colaborar con el control migratorio del gobierno de Trump. El presidente anunció que enviará a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.