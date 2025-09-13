Agente del ICE mata a inmigrante mexicano en Chicago

Un policía del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante mexicano indocumentado, identificado como Silverio Villegas González, en Chicago, Illinois.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre se negó a seguir las órdenes durante un control de tráfico. El agente, temiendo por su vida, disparó.

Las autoridades informaron que el detenido tenía antecedentes por conducción temeraria y era un inmigrante ilegal. El hombre entró a Estados Unidos en fecha desconocida.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la violencia y solicitó una investigación rigurosa. El Consulado de México en Chicago brindó asesoría y acompañamiento legal a la familia de Villegas.

Chicago es una ciudad que se ha negado a colaborar con el control migratorio del gobierno de Trump. El presidente anunció que enviará a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.

Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el Sr. Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 13, 2025

