Ataque con cuchillo en estación de tren en Suiza deja tres heridos

Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en la estación de tren Winterthur, en Suiza, en un ataque que las autoridades calificaron como un “acto de terror”. El incidente ocurrió poco antes de las 8:30 de la mañana y provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de la policía regional.

El sospechoso fue detenido apenas cinco minutos después de que se emitiera la alerta. De acuerdo con las autoridades, se trata de un hombre de 31 años con doble nacionalidad suiza y turca, residente de Winterthur.

El jefe de la policía regional, Marius Weyermann, informó que el atacante actuó solo y que ya se encuentran en marcha las investigaciones para esclarecer el motivo del ataque.

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Las autoridades revelaron que el sospechoso había llamado recientemente al número de emergencia de la policía realizando “comentarios confusos”, por lo que fue trasladado a un centro psiquiátrico. Sin embargo, abandonó el lugar un día antes del ataque después de que un médico determinara que no representaba un peligro para la población.

Las víctimas son tres hombres suizos de 28, 43 y 52 años. Los dos primeros fueron dados de alta o estaban a punto de abandonar el hospital durante la tarde del jueves, mientras que el hombre de mayor edad permanecía hospitalizado tras ser sometido a una operación por una lesión en el muslo.

El principal funcionario de seguridad de la región de Zúrich, Mario Fehr, describió el hecho como “un malvado acto de terror”. Además, recordó que Winterthur ya había llamado la atención de las autoridades en 2015 por la distribución de propaganda del grupo extremista Estado Islámico.

Editor: Edgar Espinoza

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