Inauguran rehabilitación de la Fuente de los Muñecos en Puebla

Como parte de la estrategia “Fuentes que Brillan”, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró el mantenimiento integral de la Fuente de los Muñecos, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones este espacio público y fortalecer la imagen urbana de la capital poblana.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el Gobierno de la Ciudad realizó trabajos de mantenimiento integral en la bomba, que incluyeron embobinado, cambio de baleros, sello mecánico y ventilador, permitiendo mejorar el funcionamiento hidráulico de la fuente y garantizar su operación adecuada para beneficio de las y los ciudadanos que diariamente transitan y visitan la zona.

Asimismo, personal de la dependencia llevó a cabo la instalación de un centro de carga, además de la colocación de cuatro luminarias de 100 watts con sus respectivas protecciones, acciones que fortalecen tanto la iluminación como la seguridad y el atractivo visual del espacio público.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que la estrategia “Fuentes que Brillan” representa un esfuerzo permanente por recuperar y dignificar espacios emblemáticos de la ciudad, ya que mantener en buenas condiciones las fuentes públicas contribuye a generar entornos más seguros, agradables y funcionales para las familias poblanas, fortaleciendo también el sentido de identidad y pertenencia en la capital.

De manera complementaria, se realizaron labores de poda, chapeo, pintura de guarniciones y retiro de desecho vegetal en los alrededores de la fuente, contribuyendo a mantener un entorno más limpio, ordenado y agradable para las familias poblanas, así como para quienes diariamente recorren este punto emblemático de la ciudad.

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