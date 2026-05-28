Pável Gaspar acompaña asambleas comunitarias en la Mixteca

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, continúa recorriendo la Mixteca poblana para escuchar de cerca las necesidades de las comunidades y acompañar las asambleas ciudadanas donde las y los habitantes priorizan acciones a través del programa de Obra Comunitaria, impulsado por el Gobierno del Estado.

Durante su gira de trabajo, encabezó una asamblea en Peña Colorada, donde se integró el comité para la pavimentación de la calle que conduce al preescolar, primaria y secundaria de la comunidad, obra que beneficiará a estudiantes y familias de la zona.

Asimismo, en la Inspectoría Auxiliar Municipal Juan R. Rojas, en Acatlán de Osorio, participó como testigo en la instalación del Comité de Obra Comunitaria para la construcción de un módulo de sanitarios, atendiendo una de las principales necesidades de la población.

En Santiago Ilamacingo, Pável Gaspar acompañó la integración del comité para continuar con la segunda etapa de rehabilitación del parque comunitario, proyecto realizado desde su primera etapa con el respaldo de la diputada María Soledad Amieva.

Durante el encuentro, destacó que este espacio se ha convertido en un punto de convivencia para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, brindando un entorno seguro y digno donde las familias pueden reunirse y fortalecer la unión comunitaria.

Finalmente, en el barrio de Ilamacingo, el presidente del Congreso participó en otra reunión vecinal para avanzar en la pavimentación de la explanada del atrio de la iglesia, atendiendo la invitación del delegado de Bienestar, Adalid Camacho Sánchez. Ahí reiteró que el trabajo cercano a la gente permite construir soluciones reales y llevar bienestar a cada rincón de la Mixteca poblana.

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