Incendio en internado de Kenia deja 16 estudiantes muertas

Un incendio en el internado de la Academia Femenina Utumishi dejó al menos 16 estudiantes sin vida este jueves en la localidad de Gilgil, en el condado de Nakuru, en Kenia.

El Gobierno keniano informó que otras 74 alumnas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales luego del siniestro ocurrido alrededor de las 04:30 horas locales.

Asimismo, el ministro de Educación de Kenia, Julius Ogamba, señaló que las causas del incendio aún no han sido determinadas y confirmó el cierre temporal de la institución.

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La Academia Utumishi se localiza a unos 120 kilómetros de Nairobi y, al momento del incendio, albergaba a 815 estudiantes, aunque siete alumnas se encontraban fuera.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias y lamentó la muerte de jóvenes estudiantes dentro del centro educativo.

Mientras continúan las investigaciones, elementos de emergencia y de la Cruz Roja mantuvieron labores de apoyo psicológico, búsqueda y rescate en el recinto afectado.

Our hearts and prayers are with the families who have lost their beloved daughters in the tragic fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil.



No words can truly ease the pain of losing young lives filled with promise, hope, and dreams for the future. As a nation, we mourn with the… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) May 28, 2026

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