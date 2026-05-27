Construirán arena temporal en la Casa Blanca para pelea de UFC

La Casa Blanca se convertirá en una sede de uno de los eventos deportivos más populares de Estados Unidos, luego de que se confirmara la construcción de una arena temporal para albergar la pelea de UFC entre Ilia Tapuria y Justin Gaethje.

El combate formará parte del evento “UFC Freedom 25”, programado para el próximo 14 de junio de 2026, fecha que coincide con el cumpleaños número 80 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las celebraciones por los 250 años de la Independencia estadounidense.

De acuerdo con reportes, la estructura será instalada sobre el Jardín Sur de la Casa Blanca y contará capacidad para 4 mil asistentes, además de pantalla gigantes colocadas en zonas cercanas para que miles de personas puedan seguir el espectáculo.

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La pelea principal enfrentará el campeón invicto Ilia Tapuria contra Justin Gaethje un combate de alto perfil que en cabecera una cartelera histórica para la UFC. También se contempla la participación de figuras como Alex Pereira y Ciryl Gane.

El proyecto es impulsado por Trump junto al presidente de la UFC, Dana White, quien confirmó que la organización trabaja desde hace meses en la logística del evento, considerado el primero de artes marciales mixtas realizado en la residencia presidencial.

Las imágenes preliminares del recinto muestran una enorme estructura iluminada con el tradicional octágono al centro, en lo que promete convertirse en uno de los espectáculos deportivos y mediáticos más llamativos.

Editor: Arturo Medina

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