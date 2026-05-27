Granizo acumulado afecta espacios deportivos en Puebla

La granizada que azotó la zona metropolitana de Puebla afectó la infraestructura del Gimnasio Miguel Hidalgo, la cancha de futbol del Polideportivo “Mario Vázquez Raña” y el Velódromo Salomón Jauli Dávila; además cubrió el campo de juego del estadio Cuauhtémoc.

En un comunicado, la Secretaría de Juventud y Deporte estatal señaló que las actividades en los espacios deportivos a su resguardo no suspenderán actividades, pero continuarán las supervisiones para atender cualquier daño que por la lluvia y granizada.

En el estacionamiento del gimnasio Miguel Hidalgo la capa de hielo fue de hasta 30 centímetros, por lo que algunos vehículos quedaron varados mientras se retiraba el granizo.

#Seguridad 🧊😱 ¡Impresionante! La zona de los estadios al norte de la ciudad de Puebla quedó cubierta por una gruesa capa de hielo, derivado del granizo que sorprendió esta tarde de martes. pic.twitter.com/UmoRu0DXIe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 27, 2026

Por ello, la dependencia estatal aseguró que mantendrá presencia operativa en los distintos complejos deportivos para realizar labores preventivas, de evaluación y mitigación para salvaguardar la integridad de sus usuarios.

A las áreas con afectaciones, se sumó el estadio Cuauhtémoc, donde la fuerte granizada cubrió de hielo el terreno de juego y estacionamiento, lo que generó preocupación debido a que el inmueble tiene programado para el próximo 8 de junio el partido amistoso entre las selecciones de España y Perú, previo al Mundial.

#Seguridad ⚽ ¡Como pista de hockey! El interior del Estadio Cuauhtémoc quedó bajo una capa de hielo. pic.twitter.com/QlHAHNJPyT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 27, 2026

Editor: Renato León

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