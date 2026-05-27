Con huevos “artificiales” logran eclosionar 26 pollos

Sin gallinas, solo huevos bioingenierizados que respiran como los auténticos, los científicos de Colossal Biosciences lograron un avance enorme en la biotecnología con su proyecto del huevo artificial, que abre nuevas posibilidades para regresar a la vida a especies extintas.

La empresa anunció este 19 de mayo que logró eclosionar 26 huevos artificiales de pollos que ellos mismos crearon.

Los pollitos nacieron a partir de embriones transferidos desde huevos de gallina fertilizados de verdad, puestos por gallinas, a cáscaras artificiales, y no a partir de huevos totalmente modificados genéticamente sin intervención de las aves.



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BREAKTHROUGH: Colossal scientists hatched healthy chicks from artificial eggs.



No shells. No hens. Just bioengineered eggs that breathe like the real thing.



This could help bring back giant extinct birds like the South Island giant moa, whose eggs were ~80x a chicken’s. (1/10) pic.twitter.com/XPa42BXarx — Colossal Biosciences® (@colossal) May 19, 2026

Se trata de un paso importante para la resurrección de especies extintas, lo que genera una nueva puerta para futuros proyectos, como traer a la vida animales que se extinguieron por culpa del hombre, entre ellos el dodo que vivió en la isla Mauricio.

El sistema está dividido en dos partes principales: una membrana semipermeable compuesta por silicona y un soporte rígido de forma hexagonal que contiene la membrana. Esta última está cuidadosamente diseñada para imitar las funciones del cascarón natural, permite la entrada de oxígeno hacia el interior, retiene la humedad y evita los contaminantes.

Una de las características más destacadas es que este sistema se puede aplicar en varios tamaños de diferentes tipos de aves y podría ser usado tanto en un huevo pequeño como en uno grande, como el de una moa gigante.





We just built an artificial egg.



It supports full bird development outside a natural shell, and could help hatch massive extinct birds like the South Island giant moa, whose eggs were too big for a living bird to hatch.



We rebuilt the egg. Now we’re rebuilding what’s possible. pic.twitter.com/KjeV9sfA81 — Colossal Biosciences® (@colossal) May 20, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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