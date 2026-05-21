¿Cómo mantenerse conectado a internet en cualquier país?

Trabajar de manera remota desde otro país puede sonar como un sueño, hasta que el internet falla justo antes de una videollamada importante. Para los nómadas digitales y quienes viven viajando, tener una conexión estable ya no es un lujo, sino una necesidad básica para cumplir con sus responsabilidades laborales sin interrupciones.

Unas de las opciones más modernas son las eSIMs internacionales. A diferencia de las SIM tradicionales, estas funcionan de manera digital y permiten activar datos móviles sin cambiar físicamente el chip del celular. Esto permite que muchos viajeros llegue a otro país con internet funcionando desde el aterrizaje, aunque es importante verificar la compatibilidad del dispositivo antes de contratar un plan.

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Otra alternativa muy utilizada son los dispositivos tipo Pocket Wifi o hotspots portátiles. Estos pequeños routers crean una red de Wifi privada usando señal móvil, lo que resulta útil para quienes trabajan con varios dispositivos o viajan en grupo. Además, ayudan a conservar la batería del teléfono y, en muchos casos, ofrecen mejor recepción de señal que los smartphones tradicionales.

Las SIM física locales siguen una opción económica para estancias mas largas. Contratar un plan directamente con un operador local suele ofrecer más datos por menor precio, muchos viajeros combinan esta opción con una eSIM temporal hasta decidir su permanencia. Es fundamental que el teléfono este desbloqueado para aceptar operadores distintos y revisar la cobertura en la zona de destino.

Finalmente el Wifi público sigue siendo una opción de respaldo. Cafeterías, coworkings y aeropuertos ofrecen conexión, pero no siempre segura.

Editor: Edgar Espinoza

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