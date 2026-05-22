Puebla capital comparte Decálogo de la Calle de los Dulces con locatarios

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Pepe Chedraui para fortalecer el mantenimiento, conservación y disfrute del espacio público en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de Puebla realizó un acercamiento con habitantes y locatarios de la tradicional Calle de los Dulces, ubicada sobre la 6 Oriente entre 5 de Mayo y 2 Norte.

La actividad fue coordinada por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, encabezada por Aimeé Guerra Pérez, y contó con la participación de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Franco Rodríguez, con el propósito de socializar el “Decálogo de la Calle de los Dulces”, una herramienta de sensibilización orientada a fortalecer la convivencia, el cuidado del patrimonio y el respeto al carácter peatonal de uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa busca sumar a quienes habitan, trabajan y visitan este espacio histórico para construir una cultura de corresponsabilidad que contribuya al mantenimiento permanente del entorno urbano y a la conservación de la imagen patrimonial del Centro Histórico.

Adicionalmente, se recordó que no está permitido permanecer estacionado sobre la calle dentro de la zona delimitada por la pluma vehicular, y que los vehículos que ingresen deberán hacerlo únicamente para acceso autorizado.

La Calle de los Dulces, reconocida por su valor histórico, turístico y gastronómico, representa uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Puebla, al concentrar tradiciones, sabores e historias que forman parte de la identidad de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno encabezado por Pepe Chedraui refrenda su compromiso con una estrategia integral de mantenimiento, apropiación social y conservación patrimonial, donde la participación ciudadana se convierte en un elemento fundamental para mantener espacios históricos vivos, accesibles y ordenados.

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