Investigan muerte de hombre hallado en afluente de Atzala

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en un afluente ubicado en el municipio de Atzala, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y personal ministerial de la región de Izúcar de Matamoros.

El descubrimiento ocurrió luego de que un habitante que realizaba labores cerca del río reportó la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en el punto donde se unen el Río Salado y el Río Dulce.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo y procedieron al resguardo de la zona mientras arribaban agentes investigadores y peritos.

Las diligencias revelaron que el cadáver correspondía a Hilario Salgado García, de 47 años, originario de Chietla. Familiares señalaron que el hombre había desaparecido días antes, por lo que existía una denuncia previa por su no localización.

Dentro de las investigaciones, las autoridades localizaron prendas de vestir sobre unas piedras cercanas al afluente. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y fue extraído del agua tras varias horas de trabajo pericial.

Hasta el momento no se han confirmado signos visibles de violencia que permitan establecer un posible delito; sin embargo, el caso continúa bajo análisis ministerial para determinar si la muerte derivó de un accidente, una caída o alguna otra circunstancia.

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