Sentencian a más de 42 años de prisión a homicida en Tecamachalco

Con pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio contra José Camilo N., responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en el municipio de Tecamachalco.

Las investigaciones ministeriales permitieron establecer que el hoy sentenciado arribó a un establecimiento ubicado en Tecamachalco, donde realizó disparos con arma de fuego contra varias personas, provocando la muerte de víctimas y lesiones a otra más, para posteriormente darse a la fuga junto con otro participante.

El 12 de mayo de 2026, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Posteriormente, durante audiencia de individualización de sanciones celebrada el 19 de mayo de 2026, se le impuso una pena de 42 años y 6 meses de prisión.

Asimismo, el órgano jurisdiccional determinó el pago por concepto de reparación del daño material y moral para las víctimas indirectas y la persona lesionada.

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