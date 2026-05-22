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Sentencian a más de 42 años de prisión a homicida en Tecamachalco

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Foto: FGE Puebla.

Con pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, la autoridad judicial dictó fallo condenatorio contra José Camilo N., responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en el municipio de Tecamachalco. 

Las investigaciones ministeriales permitieron establecer que el hoy sentenciado arribó a un establecimiento ubicado en Tecamachalco, donde realizó disparos con arma de fuego contra varias personas, provocando la muerte de víctimas y lesiones a otra más, para posteriormente darse a la fuga junto con otro participante. 

El 12 de mayo de 2026, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Posteriormente, durante audiencia de individualización de sanciones celebrada el 19 de mayo de 2026, se le impuso una pena de 42 años y 6 meses de prisión

Asimismo, el órgano jurisdiccional determinó el pago por concepto de reparación del daño material y moral para las víctimas indirectas y la persona lesionada.

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