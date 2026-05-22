Cristiano Ronaldo conquista su primera liga con Al-Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebró la conquista del título de la Liga Profesional Saudí tras la victoria de Al-Nassr por 4-1 frente a Damac FC en la última jornada de la temporada.

Después de más de dos décadas como figura del fútbol mundial, el atacante luso consiguió su primer campeonato de liga en Arabia Saudita, luego de haber llegado hace tres años.

Cristiano Ronaldo aportó con un doblete, permitiendo que el Al-Nassr consiguiera 86 puntos para asegurar el título, superando por una pequeña diferencia de solo 2 unidades al Al Hillal.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial con Portugal

Este campeonato es el segundo éxito de CR7 con el Al-Nassr y su primera liga, sumándose a la Copa de Campeones Árabe de 2023 ganada ante el Al-Hilal, cumpliendo así un objetivo clave desde su llegada en 2023.

Con esto, el portugués suma 34 títulos en su carrera tras su paso por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección de Portugal.

A pesar del triunfo, fue una campaña difícil debido a problemas extradeportivos a inicios de año. Este título llega en un momento clave, mientras se prepara para jugar su sexta Copa del Mundo.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

Te recomendamos: