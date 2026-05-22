Claudia Sheinbaum se reúne con secretario de Seguridad de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Markwayne Mullin, en medio de las recientes tensiones bilaterales en materia de seguridad y narcotráfico.

A través de redes sociales, informó que durante el encuentro ambas partes acordaron mantener la colaboración conjunta con respeto a la soberanía de México y Estados Unidos.

Asimismo, señaló que la reunión se desarrolló como parte del diálogo permanente para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y combate al crimen organizado.

La visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, representa el primer viaje a México de un alto funcionario estadounidense durante el 2026.

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El encuentro ocurre en un contexto marcado por el aumento de presiones de EU hacia México en torno a las estrategias de combate contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La reunión también se realizó después de la llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, conversación que la mandataria calificó como cordial y positiva.

Las tensiones bilaterales crecieron tras la acusación del Departamento de Justicia de EU contra diez funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Además, la visita ocurre después de la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar un presunto laboratorio de drogas en Chihuahua.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

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