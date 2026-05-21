Nigeria desmantela laboratorio de drogas y detiene a tres mexicanos

Las autoridades antidrogas de Nigeria desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas en el estado de Ogun y detuvieron a diez personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos.

La dependencia nigeriana informó que la intervención ocurrió en una zona boscosa de Ijebu y fue ejecutada por agentes de élite de la Unidad de Operaciones Especiales el pasado 20 de mayo.

Asimismo, aseguraron 2.4 toneladas de materiales químicos utilizados para la elaboración de metanfetamina cristalizada, valuados en aproximadamente 362 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la agencia antidrogas de Nigeria, Buba Marwa, afirmó que el laboratorio operaba mediante una red criminal integrada por narcotraficantes nigerianos y mexicanos.

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Durante el operativo fueron detenidos siete presuntos integrantes clave de la organización criminal, quienes procesaban sustancias ilícitas dentro del laboratorio clandestino en la región de Ogun.

De igual manera, las autoridades identificaron a los mexicanos arrestados como Martínez Félix Nemecto, de 46 años; Jesús López Valles, de 40; y Torrero Juan Carlos, de 51 años de edad.

De forma paralela, agentes nigerianos realizaron una segunda operación en una residencia de la zona de Lekki, en el estado de Lagos, donde capturaron al presunto líder del grupo criminal.

En la propiedad fueron localizados pasaportes y teléfonos celulares de los ciudadanos mexicanos, mientras otros dos sospechosos fueron detenidos en distintos cateos en la ciudad de Lagos.

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