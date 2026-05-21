Localizan a 19 migrantes mexicanos ocultos en drenaje de EU

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos localizó a 19 migrantes mexicanos escondidos en un sistema de drenaje cercano a la frontera entre California y México.

El hallazgo ocurrió la noche del pasado 4 de mayo, luego de que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectó actividad sospechosa en el drenaje del sector de San Diego.

Asimismo, agentes migratorios arrestaron a 16 adultos y tres menores de edad que viajaban solos e intentaban ingresar de forma ilegal a Estados Unidos a través de la infraestructura subterránea.

A su vez, el Equipo de Túneles de la Patrulla Fronteriza realizó una inspección en el sistema de drenaje para descartar la presencia de más personas ocultas dentro de las instalaciones fronterizas.

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El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, Justin De La Torre, afirmó que este tipo de cruces representan riesgos constantes y suelen involucrar amenazas para la seguridad pública de EU.

Entre los detenidos se encontraban Raudel e Iván Carrillo-Padilla, dos hermanos previamente deportados tras ser condenados en 2017 por delitos relacionados con metanfetaminas en California.

Las autoridades estadounidenses informaron que los detenidos enfrentarán procesos de deportación o cargos judiciales por intentar reingresar al país después de haber sido expulsados.

El hallazgo ocurrió días después de la muerte de seis migrantes en Texas, mientras activistas advirtieron que las políticas migratorias han incrementado los riesgos en los cruces fronterizos.

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