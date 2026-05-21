Detienen al boxeador Omar “N”, hijo de Julio César Chávez

El hijo del exboxeador Julio César Chávez, Omar “N”, fue detenido en Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención fue confirmada este miércoles mediante un boletín emitido por autoridades federales, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los cargos relacionados con el arresto.

Asimismo, se informó que el boxeador mexicano quedó a disposición de las autoridades correspondientes y fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

La Policía Estatal Preventiva realizó la detención mientras el hombre transitaba sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del kilómetro 9.5, alrededor de las 8:53 horas de este miércoles.

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De acuerdo con el reporte oficial, Omar “N” vestía una camisa de manga larga con cuadros, pantalón de mezclilla y tenis negros al momento de ser interceptado por los agentes estatales.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado el motivo de la detención ni informaron si el detenido enfrenta acusaciones relacionadas con delitos federales o del fuero común en Sinaloa.

El caso ocurre después de que el año pasado su hermano Julio César Chávez Jr. fuera señalado por autoridades federales por presunto tráfico de armas y supuestos vínculos criminales.

Por su parte, su padre Julio César Chávez es considerado uno de los máximos referentes del boxeo mexicano, quien conquistó campeonatos mundiales en tres divisiones distintas.

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