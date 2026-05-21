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Atlixco refuerza apoyo al campo con entrega de nueva maquinaria

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Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de nueva maquinaria que beneficiará directamente a productores, juntas auxiliares y colonias, reafirmando su compromiso con el desarrollo del campo y el buen uso de los recursos públicos.

Destacó que esta adquisición sigue la directriz del gobernador Alejandro Armenta para optimizar recursos y brindar mayores apoyos a las comunidades, especialmente a quienes trabajan la tierra.

Asimismo, dijo que esta inversión permitirá optimizar recursos y brindar mayor apoyo a las comunidades, reconociendo el esfuerzo de las personas dedicadas al campo. Además, señaló que su gobierno trabaja de manera estratégica para unir turismo, cultura y producción agrícola en beneficio del municipio.

La inversión total fue de más de 9 millones e incluyó una motoconformadora, una retroexcavadora y un camión de volteo, maquinaria que será utilizada para mejorar servicios y obras en distintas comunidades.

Finalmente, agradeció la colaboración ciudadana al pagar oportunamente el predial, pues con ello y las buenas finanzas se logran grandes obras que en otros tiempos eran impensables de realizar, pero que en esta administración son toda una realidad.

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