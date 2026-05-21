Gobierno de Puebla fortalece apoyo a migrantes en Estados Unidos

“Todo el respaldo para las y los migrantes poblanos en Estados Unidos”, aseguró el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al anunciar que a través del Programa de Obra Comunitaria apoyará con un millón de pesos para proyectos productivos a las y los paisanos, a través de las cuatro Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, ubicadas en Los Ángeles, California; en el Bronx de Nueva York; en Passaic, Nueva Jersey; y en Chicago, Illinois, con el propósito de fortalecer la defensa de sus derechos humanos.

Al anunciar la apertura de una nueva Casa de Representación en Houston, Texas, para el próximo año y entregar de manera simbólica dos apoyos de 20 mil pesos del programa “Migrante Emprende” y dos visas del programa “Reencuentro Familiar”, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que las y los migrantes representan una de las principales fuentes de ingresos para el país y para Puebla, debido a que las remesas refuerzan la economía y mejoran la calidad de vida de miles de familias mexicanas. “Los vemos como héroes de la patria y de Puebla”, expresó el mandatario estatal.

Al respecto, el director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez, informó que los estímulos entregados a través del programa “Migrante Emprende” forman parte de un paquete de 100 apoyos que serán otorgados próximamente, además de 50 visas correspondientes al programa “Reencuentro Familiar”.

Asimismo, destacó que Puebla es la única entidad del país con cuatro inmuebles dedicados a la atención de las y los migrantes poblanos, espacios que también cuentan con la presencia de consulados móviles.

En un enlace vía remota desde la Casa de Representación “Por Amor a Puebla”, localizada en el Bronx, Nueva York, el titular Delfino Jácome señaló que en este espacio se trabaja para fortalecer la identidad de los poblanos a través de los Festivales 5 de Mayo y Día de Muertos. Informó que en lo que va de la administración han atendido a 2 mil 826 poblanos a través de 884 trámites.

En la Casa de Representación ubicada en Los Ángeles, California, el representante Sebastián Cilia informó que a la fecha han atendido a 3 mil 937 poblanos con más de 2 mil 400 trámites y mantienen colaboración con la Red Consular en California. En Passaic, Nueva Jersey, la representante Bessy Flores Espinosa agregó que en lo que va de la administración han atendido a más de 2 mil 900 poblanas y poblanos.

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